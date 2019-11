Lambsdorff beim Schlossabend

Oldenburg Gastredner beim traditionellen Schlossabend der Wirtschaftlichen Vereinigung Oldenburg – Der Kleine Kreis am 6. Dezember ist Alexander Graf Lambsdorff, stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion. Der Gast werde zum Thema „Der Brexit und seine Folgen für Deutschland und Europa“ sprechen, kündigte die Kleine Kreis an. Ludger Abeln hält eine plattdeutsche Gegenrede. Rund 200 geladene Gäste aus der Region werden zu der traditionsreichen Vortragsveranstaltung erwartet. Die Spenden des Abends kommen Einrichtungen in Oldenburg und Umgebung zugute.