Oldenburg Bleibt es beim aktuellen Sanierungsplan vom Land Niedersachsen und dem Sparkassensektor für die schwer angeschlagene Landesbank NordLB (Hannover), dann könnte dies für die Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) auf einen Beitrag von insgesamt etwa 27 Millionen Euro hinauslaufen. Diese Zahl nannte der LzO-Vorstandsvorsitzende Gerhard Fiand am Freitag bei der Bilanzvorlage in Oldenburg.



Der Beitrag der der in der Sache transparent agierenden LzO ist eine der ersten bundesweit, die bekannt werden.



Der Betrag „tut weh, das ist viel Geld“, sagte Fiand. Aber er werde nachher kaum in der Bilanz zu sehen sein. Den Kunden drohten keine Nachteile. „Eine Abwicklung käme teurer“, zeigte er sich überzeugt.

Der Rettungsplan für die NordLB sieht sieht vor, dass Niedersachsen als größter Träger 2,5 Milliarden Euro bereitstellt und der Sparkassensektor über verschiedene Töpfe 1,2 Mrd. Euro. Davon entfallen auf die einzelnen Sparkassen unterschiedlich hohe Beträge. Die niedersächsischen Institute sind besonders betroffen, weil sie über ihren Verband SVN Mitträger der Landesbank sind.

