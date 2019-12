Landespreis für Gründer aus Region

Oldenburg Großer Erfolg für die Universität Oldenburg und die regionale Gründerszene: „SeedForward“, eine Ausgründung (Spin-off) aus der Universität Oldenburg, siegt im niedersächsischen Gründungswettbewerb „DurchSTARTer“. Thema der Oldenburger Gründer Jakob Bußmann und Jan Ritter, die 2017 an den Start gingen, ist eine ökologische Beschichtung für Saatgut, die auch ex­tremen Witterungsbedingungen standhält. Die Firma erhielt jetzt in Hannover den „DurchSTARTer“-Preis des Landes und der NBank in der Kategorie „Science Spin-Off“. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann überreichte die Auszeichnung.

„SeedForward“ erhielt 2017 ein EXIST-Gründerstipendium an der Uni Oldenburg, eine Förderung des Bundeswirtschaftsministeriums und des EU-Sozialfonds.