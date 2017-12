Oldenburg „Sehr zufrieden“ zeigt sich die Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) in einem ersten Rückblick auf das Jahr 2017 – gerade auch angesichts eines nach wie vor schwierigen Umfeldes mit Niedrigzinsen und hohem Regulierungsaufwand. „Trotz schwieriger Rahmenbedingungen für Kreditinstitute haben wir wieder deutliche Zuwachsraten bei den Einlagen und Krediten erzielt“, berichtete Vorstandsvorsitzender Gerhard Fiand auf der Basis der vorläufigen Zahlen von Ende November.

Die Bilanzsumme der LzO stieg demnach seit Jahresanfang um acht Prozent auf knapp 9,4 Milliarden Euro. Ein Motor seien die Kundeneinlagen, die um acht Prozent auf 7,3 Milliarden Euro wuchsen. Die Kredite seien zugleich 2018 um 4,5 Prozent auf 7,5 Milliarden Euro angewachsen. Wesentlicher Treiber seien die Wohnungsbaufinanzierungen sowie Investitionskredite an die Wirtschaft.

Das Volumen beim Leasing – einer speziellen Finanzierungsform – stieg laut LzO auf über 90 Millionen Euro an, begünstigt u.a. durch Windparkfinanzierung. Bundesweit rangiere die LzO damit unter allen deutschen Sparkassen auf Rang vier im Leasinggeschäft, in Niedersachsen auf Platz 1.

„Bei der Anlage in Wertpapieren zeigten sich die LzO-Kunden etwas zurückhaltender, als es angesichts der aktuellen Situation eigentlich geboten wäre“, bilanziert die LzO. Aber es gelte: „Wer Rendite möchte, kommt an Aktien oder Aktienfonds heute nicht mehr vorbei“, stellte Fiand fest. Die Netto-Ersparnisbildung aus Käufen und Verkäufen liege in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

„Sehr gut“ sei das Ergebnis des LzO-Immobilienservices mit einem Umsatzvolumen von nahezu 100 Millionen Euro. Engpass dabei: Weiter stehe einem übersichtlichen Angebot an Objekten eine starke Nachfrage gegenüber.

Bei der Ertragslage bewegen sich die vorläufigen Zahlen beim Zinsüberschuss, dem Provisionsergebnis und den Sach- und Personalkosten im Rahmen der Planungen. „Gerechnet wird deshalb mit einem stabilen Jahresergebnis auf Vorjahresniveau“, berichtete der LzO-Vorstand. Man könne damit die Kapitalreserven ausreichend stärken und einen Überschuss von rund 20 Millionen Euro ausweisen. Man werde auch 2018 ein „stabiles, auf die Region ausgerichtetes Geschäftsmodell“ pflegen, blickte Fiand auf das kommende Jahr.

2018 wird auch die „E-Mobilitätsoffensive“ bei der Sparkasse weitergehen. Aus 19 E-Ladesäulen sollen 30 werden. Fünf E-Autos gehören zum LzO-Fuhrpark. Passend dazu wurde ein Programm für E-Autos und E-Bikes aufgelegt.