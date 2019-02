Oldenburg Die Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) hat am Freitagabend ihren bisherigen Vorstandsvorsitzenden Gerhard Fiand in den Ruhestand verabschiedet. Der 64-Jährige ist seit knapp 14 Jahren im Vorstand und gestaltete seit 2014 an der Spitze des Gremiums die Geschicke der Großsparkasse maßgeblich mit.

„Und das hat sich als wahrer Glücksgriff für die LzO erwiesen“, meinte Landrat Jörg Bensberg (Ammerland) als Vorsitzender des Verwaltungsrates zum Abschied. In einer Zeit, in der die Branche von Schlagzeilen wie Niedrigzins, Regulatorik, sinkenden Erträgen sowie steigenden Kosten und neuen Wettbewerbern dominiert wurde und noch wird, habe Fiand durch Kompetenz, kluge Entscheidungen und eine im übertragenen Sinne eindrucksvolle Spielübersicht geglänzt, so Bensberg bei einer Feier mit rund 300 Gästen in der Oldenburger LzO-Zentrale. Zugleich habe er „den Blick für die Risiken“ gehabt. In seiner Ära seien auch zahlreiche Digital-Angebote auf den Weg gebracht worden.

Bensberg appellierte auch an die anwesenden Landespolitiker: Die LzO dürfe für ihre Mithilfe bei der Rettung der NordLB nicht auch noch dadurch bestraft werden, dass sich die Landesbank dann stärker im Geschäftsgebiet der Landessparkasse „tummeln“ werde. Hintergrund ist, dass die NordLB sich angeblich nach der Stabilisierung durch Milliardenhilfen vom Land und von den Sparkassen mit einem neuen Konzept stärker im regionalen Geschäft engagieren soll.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der LzO dankten Fiand für Unterstützung und auch für die Förderung der Aus- und Fortbildung. Besonderes Augenmerk habe auch dem „Juniorenkreis“ gegolten.

Nachfolger Fiands wird der bisherige Stellvertreter, Michael Thanheiser. Der 54-jährige tritt die Nachfolge zum 1. März 2019 an.

