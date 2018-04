Oldenburg Der spätere Saisonbeginn macht Spargel in diesem April deutlich teurer als ein Jahr zuvor. Der Preis lag nach Erhebungen der Agrarmarkt-Informationsgesellschaft (AMI) in den vergangenen Tagen bei 9,97 Euro pro Kilo deutschen Spargels. Damit müssen Verbraucher derzeit rund 40 Prozent mehr zahlen als vor einem Jahr. 2017 hatte die Saison außergewöhnlich früh begonnen. Auf Oldenburger Wochenmärkten wird Spargel aus der Region derzeit für 13 bis 17 Euro angeboten. Zu Saisonbeginn ist das Gemüse in der Regel teurer und wird dann mit steigendem Angebot und sinkender Nachfrage günstiger.

In Niedersachsen gibt es etwa 400 Betriebe, die Spargel auf rund 5200 Hektar Ackerfläche anbauen. Damit ist Niedersachsen nach Angaben der Landwirtschaftskammer die größte und bedeutendste Spargelregion Deutschlands.