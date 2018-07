Landwirtschaft: Kammer sucht „Betrieb 2018“

Oldenburg Zum zweiten Mal nach 2016 will die Landwirtschaftskammer Niedersachsen in diesem Jahr drei Spitzenbetriebe aus dem Bundesland auszeichnen. Wer mit außergewöhnlichen Ideen neue Perspektiven für sein Unternehmen entwickelt, wer flexibel auf die Herausforderungen der Zukunft reagiert hat oder besondere unternehmerische Erfolge vorweisen kann, der könne sich bis 15. August um den Preis „Betrieb Niedersachsen 2018“ bewerben, teilte die Kammer jetzt in Oldenburg mit. Neben der Auszeichnung gebe es ein Preisgeld von 3000, 2000 bzw. 1000 Euro. Weiter Infos: