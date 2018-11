Oldenburg Das vergangene Wirtschaftsjahr war besonders für Schweinehalter und Ackerbauern von Verlusten gekennzeichnet. Eine Besserung im kommenden Jahr sei - unter anderem aufgrund der Dürre im vergangenen Sommer - nicht in Sicht, sagte am Donnerstag der Präsident der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Gerhard Schwetje, am Donnerstag in Oldenburg. Besonders stark betroffene Betriebe können daher Dürrehilfen beantragen. Mehr als 1800 Anträge liegen der Landwirtschaftskammer bisher vor, bis zum Ende der Frist am 30. November rechnet Kammerdirektor Hans-Joachim Harms noch mit 1000 oder mehr zusätzlichen Anträgen. Es deute sich eine durchschnittliche Zahlung in Höhe von etwa 21 000 Euro pro Betrieb an. Den Antrag können Betriebe in Existenznot stellen.

Im Durchschnitt erwirtschafteten die Landwirte in Niedersachsen im abgelaufenen Wirtschaftsjahr (1. Juli 2017 bis 30. Juni 2018) 65 800 Euro. „Dieses Ergebnis ist absolut keine Grundlage für eine nachhaltige betriebliche Entwicklung“, klagte Schwetje.

Die Ergebnisse fielen sehr unterschiedlich aus: Während die Milchbauern nach drei besonders schlechten Jahren nun aufgrund von besseren Milchpreisen und einem stabilen Rindfleischmarkt bessere Zahlen verzeichnen konnten, hatten besonders die Ackerbauern und Schweinehalter mit Einbußen zu kämpfen. Die Gründe sieht die Landwirtschaftskammer unter anderem im viele Regen im Spätsommer und Herbst 2017 sowie in den sinkenden Preisen für Speisekartoffeln und Schweine.

Nach den Erfahrungen des vergangenen Sommers soll dem Thema Beregnung im Pflanzenanbau besondere Bedeutung zukommen. „Wir erleben immer mehr extreme Wettersituationen“, sagte Kammerpräsident Schwetje. Die Kammer forsche in Testbetrieben an neuen Bewirtschaftungsformen und untersuche den Anbau von neuen Sorten wie Soja oder Süßkartoffeln.