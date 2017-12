Oldenburg Grund zur besonderen Freude beim Rückblick auf 2017 hat der Oldenburger Alexander Schildwach: Er wurde als Bundes-Bester in seinem Beruf ausgezeichnet, wie jetzt bekannt wurde. Er hatte seine Lehre zum „Fachmann für Systemgastronomie“ in Hamburg bei Vapiano absolviert.



Der 22-Jährige habe nach nach seiner Ausbildung inzwischen ein Studium der Betriebswirtschaftslehre in Göttingen aufgenommen, berichtete der Vater Lars Schildwach. Alexander besuchte in Oldenburg die Liebfrauenschule. Dann habe er „unbedingt in die Großstadt“ gewollt, sagte der Top-Systemgastronom anlässlich der Ehrung im Hamburger „Maritim“. Und er wollte vor seinem Studium erst etwas Praktisches machen, um Abläufe kennenzulernen.