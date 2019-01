Oldenburg /Leipzig Großer Tag für das Oldenburger Unternehmen „Brille24“: Der Online-Optiker eröffnete jetzt in Leipzig ein neues Logistikzentrum – in unmittelbarer Nähe zu den Verteilungszentren mehrerer großer Versanddienstleister wie DHL.

Man habe damit den Grundstein für den anvisierten 24-Stunden-Versand der Produkte im Inland sowie den 48-Stunden-Versand rund um den Globus gelegt, teilte „Brille24“ mit. In der neuen Versandzentrale werde vor allem auf neueste Logistiktechnologien Wert gelegt. Die Mitarbeiter dort seien z.B. mit Wifi-fähigen Lasergeräten und Tablets ausgestattet. Der Lagerbestand werde „von intelligenten Algorithmen gesteuert“.

Solche Technologien ermöglichten es, die Kapazität für den täglichen Versand um mehr als das Dreifache zu steigern: „Waren es zuvor rund 4500 Artikel an den Standorten in Oldenburg und Leipzig, wird das neue Logistikzentrum bis zu 15 000 Produkte versenden können“, hieß es.

Der Anschluss an die Verteilnetze der Logistikpartner, die Effizienz bei der Auftragsverarbeitung und die Kommissionierung werde „auf ein völlig neues Niveau gehoben“, erklärten die Geschäftsführer Christophe Hocquet und Johannes Korves.

Brille24, 2007 von Matthias Hunecke in Oldenburg gegründet, bietet 4700 Brillenmodelle an. Man hat auch Online-Shops in Belgien, Frankreich, den Niederlanden, Portugal und Spanien und hat Kunden in 117 Ländern.

Aktuell beschäftigt Brille24 rund 150 Mitarbeiter, davon ca. 100 in Oldenburg und 30 in Leipzig. Der Umsatz lag 2018 bei 30 Millionen Euro. Man setzt auch weiter auf Oldenburg. „Neben dem neuen Logistikstandort Leipzig haben wir die Büroflächen in Oldenburg gerade erst verdoppelt, um auch langfristig in der Region zu wachsen“, so Korves.