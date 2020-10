Verkehr: Klatsche für Stadt Oldenburg

Oldenburg /Leipzig Die Stadt Oldenburg ist mit ihrer Klage gegen den Ausbau der Bahnstrecke durch Oldenburg vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig in allen Punkten gescheitert. Der siebte Senat des höchsten deutschen Verwaltungsgerichts bestätigte in dem am Donnerstag veröffentlichten Urteil die Pläne der Bahn als rechtmäßig.

Die Stadt Oldenburg reagierte „ernüchtert“ und „enttäuscht“ auf das Urteil. „Die Rechte der Stadt und der vom Bahnausbau Betroffenen hatten wir stärker eingeschätzt“, sagte Stadtbaurat Sven Uhrhan in einer ersten Reaktion.

Die Richter in Leipzig verwarfen nicht nur die Forderung der Kläger nach dem Bau einer neuen Umfahrungstrasse um Oldenburg herum. In der Mitteilung finden sich darüber hinaus keine Anweisungen an die Bahn, die bestehenden Pläne nachzubessern. Die Stadt Oldenburg hatte erhofft und erwartet, dass die Richter wenigstens ein besseres Rettungskonzept für Zugunglücke anordnen.

Rechtsanwalt Armin Frühauf, der eine Klagegemeinschaft von der Bundesvereinigung gegen Schienenlärm e.V. und sechs Oldenburger Anliegern vertritt, hielt sich mit einer Äußerung zum Urteil zurück. „Die kurze Mitteilung des Gerichts lässt keine substanzielle Bewertung zu. Wir müssen die schriftliche Begründung abwarten“, sagte Frühauf. Auffällig sei, dass die rechtlichen Normen, an denen sich das Gericht orientiere, die Realität nicht abbildeten. Das sei sowohl beim Lärmschutz als auch der Verkehrsprognose ganz offensichtlich, erklärte der Vertreter der Anlieger und der Vereinigung.

Das Bundesverwaltungsgericht urteilte, dass die zugrundeliegende Verkehrsprognose entgegen der Auffassung der Kläger „keine methodischen Mängel aufweise“. Auch das Lärmschutzkonzept und die Maßnahmen zum Schutz vor Erschütterungsbelastungen in der Bau- und Betriebsphase sowie das Brand- und Katas-trophenschutzkonzept seien „nicht zu beanstanden“. Die Abwägung mit planerischen Alternativen zum Ausbau der Bestandstrasse sei „ebenfalls fehlerfrei“ und genüge den rechtlichen Anforderungen.

Zustimmung zum Urteil kam von der Industrie- und Handelskammer Oldenburg. Nun könne „eines der wichtigsten Bahnprojekte im Nordwesten bis Ende 2022 abgeschlossen werden“. Die Elektrifizierung der Strecke verbessere den Anschluss der Region an den Bahnfernverkehr. „Davon wird auch das Oberzen-trum Oldenburg profitieren.“