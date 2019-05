Oldenburg /Lingen Eines der ersten obergerichtlichen Urteile in der Diesel-Abgasaffäre wird für die kommende Woche erwartet. Der 2. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Oldenburg hat über die Klage eines Mannes aus Lingen zu entscheiden, der die Rückabwicklung eines Gebrauchtwagenkaufs gefordert hatte.

Er hatte im März 2017, also anderthalb Jahre nach Bekanntwerden der Diesel-Abgasaffäre am 22. September 2015, einen gebrauchten VW Golf mit 1,6 Liter Dieselmotor zum Preis von 9858 Euro erworben. Vom Volkswagen-Konzern verlangte er die Rückzahlung des Kaufpreises, was das Landgericht Osnabrück im Februar 2019 abgelehnt hatte.

Juristen sprechen bei einem Kauf weit nach Bekanntwerden der Abgasaffäre von einem „Kauf nach Kenntnis“. Der Kläger hatte angegeben, er habe von der Abgasaffäre keine Kenntnis gehabt. Das Gericht habe keine Zweifel gelassen, dass es die Klage zurückweisen wird, sagte Rechtsanwalt Maximilian Menn, der den beklagten VW-Konzern vertritt. Wegen des Streitwerts sei auch keine Beschwerde möglich (2U34/19). Das Urteil wird Montag verkündet.