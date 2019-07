Loerwald neuer Leiter am IÖB

Oldenburg Neuer Kopf an der Spitze des Instituts für Ökonomische Bildung (IÖB) in Oldenburg: Professor Dr. Dirk Loerwald – Professor für Ökonomische Bildung an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg – hat ab dem 1. Juli als wissenschaftlicher Leiter die Führung des Instituts übernommen.

Er folgt auf Prof. Dr. Hans Kaminski, der das Institut gegründet, aufgebaut und zur führenden Einrichtung bei der ökonomischen Bildung von Studierenden, Lehrkräften und Schülern gemacht hat. Das IÖB, das auch viele Bildungs- und Unterrichtsmedien erarbeitet hat, fördert als An-Institut seit vielen Jahren die ökonomische Bildung national und international.

Loerwald freut sich aus seine neue Aufgabe: „Das IÖB ist ein Institut mit viel Potenzial. Wir können in der neuen Leitung auf zahlreiche Vorarbeiten aufbauen, freuen uns aber auch darauf, neue Impulse zu setzen.“ Auch in Zukunft könne man vom IÖB wissenschaftlich seriöse aber auch allgemein verständliche Antworten auf die ökonomischen Herausforderungen unserer Zeit erwarten. Zunehmend werde auch die allgemeine Bevölkerung in den Blick genommen. Loerwald: „Das IÖB will seine Rolle als eine der führenden Forschungseinrichtungen im Feld der ökonomischen Allgemeinbildung weiter ausbauen.“