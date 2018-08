Lust auf Tätigkeit im Lager- und Logistikbereich?

Oldenburg Wer Lust auf Tätigkeiten im Lager- und Logistikbereich hat, sollte sich den 22. August vormerken. Für diesen Tag lädt die Agentur für Arbeit Oldenburg-Wilhelmshaven in ihrem Berufsinformationszentrum in Oldenburg (Stau 70) von 10 bis 14 Uhr zu einer Weiterbildungsmesse und Jobbörse Lager/Logistik ein. Nach Angaben der Agentur sind Bildungsträger und Arbeitgeber aus dem gesamten Agenturbezirk vertreten (u.a. Dekra, IBB, WBS, Alfatraining, Nordfrost, Netto-Zentrallager, Vierol und Primus) und laden zum direkten Gespräch ein. Zudem zeige die Projektgruppe „Hafen“ Chancen am Jade-Weser-Port auf. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.