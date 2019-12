LzO: Vertrag mit Hemker verlängert

Oldenburg Die Gremien der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) haben den Vertrag mit Firmenkundenvorstand Olaf Hemker vorzeitig für weitere fünf Jahre bis zum 31. Januar 2026 verlängert. „Wir freuen uns über dieses frühzeitige und klare Signal unserer Gremien“, wird der LzO-Vorstandsvorsitzende Michael Thanheiser am Donnerstag in einer Mitteilung zitiert. Es sorge für Kontinuität im Vorstand und sei zugleich Ausdruck des Vertrauens in die erfolgreiche Arbeit von Hemker.

Der 51-jährige Hemker ist seit Februar 2016 Markt- und seit März 2019 zusätzlich Handelsvorstand der LzO. Zuvor war der Diplom-Kaufmann mehr als 20 Jahre für die Dresdner Bank und die Commerzbank im Mittelstandsgeschäft tätig.