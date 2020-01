Oldenburg Das Klinikum Oldenburg steht vor der größten Investition in der Geschichte der Stadt: Für ein Gesamtvolumen von rund 300 Millionen Euro sollen bis 2026 unter anderem ein neues Notfallzentrum und ein Zentrum der Geburtsmedizin am Standort im Stadtteil Kreyenbrück entstehen. Baubeginn ist für 2021 geplant. Bereits im Dezember 2019 hatte das Land 167 Millionen Euro Zuschuss in Aussicht gestellt. Nun zeichnet sich Zustimmung zu einem städtischen Eigenanteil von bis zu 115 Millionen ab.

Das Klinikum befindet sich in einer finanziellen Schieflage. Nach 2017 und 2018 ist auch für 2019 ein Defizit zu erwarten. Die Stadt hat im vergangenen Jahr Liquiditätshilfen von bis zu 50 Millionen Euro bereitgestellt.

Dennoch sei der Zeitpunkt für die Großinvestition richtig, sagte Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD) der NWZ. Die Planung für das Projekt sei ausgereift; zudem stehe für den Landeszuschuss ein Sonderfonds bereit. „Das Geld fließt jetzt ab, nicht in einigen Jahren.“

Eine Absage erteilt der Oberbürgermeister Überlegungen für einen kompletten Klinikum-Neubau auf der grünen Wiese. Dies sei derzeit politisch wohl nicht durchsetzbar. Wünsche für ein entsprechendes Milliarden-Projekt, wie es derzeit in Hannover und in Göttingen entsteht, gab es auch in Oldenburg.

Die vom Klinikum angestrebte Erweiterung im Bestand trifft auf breite Zustimmung bei Vertretern der Stadt. Als kritisch gelten die Kosten. „Wir sind hinsichtlich des vorgesehenen Eigenanteils besorgt“, sagte Hans-Henning Adler (Linke). SPD und Grüne wollen zustimmen. Damit zeichnet sich eine Mehrheit bei der für Februar geplanten Entscheidung im Rat ab.

Offen ist die Höhe der städtischen Belastung. Nach einer Prognose erwirtschaftet das Klinikum den Eigenanteil im besten Fall selbst. Bleibt die Ertragskraft schwächer, muss die Stadt einspringen.

Das Klinikum ist mit 3000 Beschäftigten einer der größten Arbeitgeber der Stadt und Zentrum der Gesundheitsversorgung im Nordwesten.