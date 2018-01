Oldenburg Neue Ära beim Oldenburger Architekturbüro KHP-Architekten (Kulla-Herr und Partner): Mit dem Jahreswechsel wurde das Unternehmen Teil der bundesweit tätigen Lindschulte Ingenieur-Holding Nordhorn). Und damit gehören die Oldenburger nun indirekt auch zum Schweizer Energie- und Infrastrukturunternehmen BKW (6000 Mitarbeiter), erläuterte Bernhard Kulla.

Die neuen Partner haben die Mehrheit übernommen, Kulla und Jürgen Herr bleiben aber auch noch Mitgesellschafter. Sie leiten weiterhin das Oldenburger Büro (20 Mitarbeiter).

Man profitiere durch die Partnerschaft von den vielfältigen Kompetenzen der Lindschulte-Gruppe und des weiteren Ingenieurtechnik-Netzwerkes der BKW mit diversen Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz, hieß es. Der Verbund biete umfassende Leistungen für Architektur-, Ingenieurs-, Infrastruktur-, Umwelt- und Energieprojekte aus einer Hand. Dieses werde nun auch die „Lindschulte PHP Planungsgesellschaft“ in Oldenburg nutzen, im Prinzip aber „autark arbeiten“.

Kulla und Herr hatten sich im Studium in Oldenburg kennengelernt. Vor rund 35 Jahren gründeten sie das Büro. Tätigkeitsschwerpunkt ist der Raum Wilhelmshaven/Oldenburg/Bremen, inhaltlich geht es oft um Verwaltungs- oder Gewerbebauten, etwa für den Handel. Auch am Edeka-Logistik-Großprojekt in Neuenkruge wirkte KHP mit.