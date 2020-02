Meiste Klagen wegen Hartz IV

Oldenburg 40 Prozent der Klagen vor dem Sozialgericht Oldenburg werden wegen Streitigkeiten um Hartz IV geführt. Diese Zahl nannte Sozialgerichtspräsident Wulf Sonnemann. Dabei hätten sich die Hartz-IV-Verfahren nach Sonnemanns Worten in den vergangenen Jahren erheblich verändert und seien arbeitsaufwendiger geworden. Ein Schwerpunkt liegt heute bei den Kosten der Unterkunft. In jedem Einzelfall müsse das Gericht prüfen, was verhältnismäßig sei. Dabei könne nicht gesagt werden, dass die Mietwohnungen in Wilhelmshaven etwa mit denen in Delmenhorst vergleichbar seien. „Früher wurde nach der Wohngeldtabelle ermittelt, seit Hartz IV geht das nicht mehr“, sagte Sonnemann.