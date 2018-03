Meister und Azubi – neue Serie über das Handwerk

Oldenburg Wer kommt, wenn das Dach ein Loch hat? Und wer kriegt den tropfenden Wasserhahn wieder in den Griff? Die Handwerksbetriebe in der Region sind oft die Retter in der Not. Aber was muss man eigentlich mitbringen, um ein guter Dachdecker, Elektroniker oder Steinmetz zu werden? Und wie viel Geld kann man als Handwerker verdienen?

Diese Fragen und viel mehr beantwortet die neue Serie „Meister und Azubi“. Wir stellen in regelmäßiger Folge je einen Meister und seinen Auszubildenden aus einem Handwerksbetrieb im Oldenburger Land vor. Den Beginn macht der Oldenburger Steinmetzbetrieb von Jan Wandscher.