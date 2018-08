Oldenburg Sie ist inzwischen „zu einer Marke“ geworden, sagt der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer (IHK), Dr. Thomas Hildebrandt, über die Ausbildungsmesse „job4u“.

Am Freitag, 14., und Samstag, 15. September, findet die elfte Ausgabe in den Oldenburger Weser-Ems-Hallen statt. Erneut konnten zahlreiche Ausbildungsbetriebe, Hochschulen und Institutionen aus der Region gewonnen werden, erklärt Iris Krause von der Krause Konzept GmbH, die seit eh und je mit für die Messe verantwortlich zeichnet. 161 sind es in diesem Jahr. „Die Plätze waren schnell ausgebucht, wir haben bereits Anfragen für 2019“, sagt sie. Erwartet werden rund 10 000 Besucher.

Wichtig ist für die Veranstalter, „dass die ,job4u‘ keine reine Ausbildungsmesse ist, sondern auch die berufliche Orientierung im Vordergrund steht“, erklärt Hildebrandt.

Die jüngsten Besucher seien zwischen 13 und 14 Jahren alt, meist Achtklässler. Man wolle Emotionen schaffen, sich im Bewusstsein verankern. Dass das funktioniert, hätten einige Beispiele gezeigt. „Wir hatten jüngere Schüler, die sich bei uns erkundigt haben und nach einigen Jahren wiedergekommen sind, als sie so weit waren. Das heißt ja auch, dass sie sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen“, erklärt Manuel Schicke, Leiter der Aus- und Fortbildung bei der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO), die neben den Öffentlichen Versicherungen Oldenburg und der EWE zu den Sponsoren gehört. Ähnliche Erfahrungen hat auch Holger Lottmann, Personalentwickler bei den Öffentlichen Versicherungen Oldenburg, gemacht.

„Die Zahl der begleiteten Personen steigt an. Viele teilen uns mit, dass sie mit ihren Freunden die Messe besuchen, was zeigt, dass sie freiwillig da sind. Die Gespräche mit diesen Besuchern sind meistens am lukrativsten“, sagt Krause.

Auf der anderen Seite könnten Unternehmen so auf sich aufmerksam machen, sogenanntes „Employer Branding“ betreiben, erklärt Hildebrandt. Ausschlaggebend sei „das persönliche Gespräch“, sagt Lottmann. Es käme sehr gut an, dass Azubis aus ihrem Alltag berichteten. „Das ist authentisch“, erklärt Schicke. Und die Informationsauswahl für die Besucher ist groß. Fast 300 Berufe und rund 200 Studiengänge werden vorgestellt, sagt Krause.

Außerdem legt sie Besuchern die „job4u“-App nahe, in der auch Wünsche von Schülern und Lehrern berücksichtigt worden seien. In der App gibt es einen interaktiven Messeplan, Notizfunktionen mit direkter Kontaktmöglichkeit und eine Speicherfunktion für die beliebtesten Angebote. Erneut werde auch das Azubi-Scouting angeboten, bei dem Auszubildende von Ausstellerfirmen Schüler über die Messe begleiten, Tipps geben und Fragen beantworten.

Öffnungszeiten: 14. September: 9 bis 16 Uhr; 15. September: 10 bis 16 Uhr.