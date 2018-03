Oldenburg Der Bereich Landwirtschaft sei „eine der innovativsten Branchen“, sagte Albert Schulte to Brinke, Landvolk-Präsident in Niedersachsen, am Mittwochabend bei der Eröffnung der Messe „Regio Agrar Weser-Ems“ in der Oldenburger Weser-Ems Halle: „Veränderungen gehören zu unserem Alltag.“ Dem schloss sich auch Oldenburgs Bürgermeisterin Germaid Eilers-Dörfler an: „Ich bin selbst mit Landwirtschaft aufgewachsen, aber seitdem hat sich natürlich viel verändert.“

Eine sehr große, weitreichende Veränderung beschäftigt die Landwirte aktuell: die neue Düngeverordnung. Und war der erste Messetag geprägt von intensiven Diskussionen um das Thema Düngeverordnung. Gerhard Schwetje, Präsident der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, bezeichnete die neue gesetzliche Regelung für die Ausbringung von Nährstoffen als „Schlüsselthema“. Deren Umsetzung sei für die landwirtschaftlichen Betriebe eine große Herausforderung und bringe erhebliche Veränderungen mit sich. „Wir versuchen bei dieser Messe Klarheit zu schaffen, wie die Neuheiten umgesetzt werden können“, sagte Schwetje.

Aus der Praxis

Von den Veränderungen in der Praxis berichteten Dr. Karsten Padeken, Milchviehhalter aus Ovelgönne und Kreislandvolkvorsitzender Wesermarsch, und Hubertus Berges, Schweinehalter aus Cappeln und Kreislandvolkvorsitzender Cloppenburg, bei einer Podiumsdiskussion. „Die Nährstoffbilanz, die in der neuen Düngeverordnung geregelt ist, entspricht nicht dem, was ich als Landwirt gelernt habe. Eigentlich ist eine positive Humusbilanz für den Acker wichtig, die würde jetzt aber meine Nährstoffbilanz kaputt machen“, machte Berges die Problematik deutlich. Man müsse langfristig denken, meinte er: „Die Bodenfruchtbarkeit muss erhalten bleiben.“

Padeken berichtete derweil von den Sorgen der Milchviehhalter. „Es gibt viele Betriebe, die Gülle abgeben. Sie müssen jetzt mit der Angst leben, irgendwann keine Abnehmer mehr zu finden“, sagte er. Auch habe er schon mit vielen Kollegen gesprochen, die mit Angst in die Zukunft blicken. „Ganz oft stellen sie sich die Frage, wie es finanziell weitergeht. Lohnt sich die Landwirtschaft überhaupt noch, wenn immer mehr Richtlinien beachtet werden müssen?“, stellte Padeken in Frage und ergänzte: „Das demotiviert natürlich sehr.“

Vor Ort informieren

Über die konkreten Veränderungen durch die neue Düngeverordnung und wie man die dadurch entstehenden Herausforderungen bewältigen kann, können sich die Landwirte noch zwei Tage bei der „Regio Agrar Weser-Ems“ informieren.

An diesem Donnerstag, 8. März, stehen die Aussteller wieder von 13 bis 22 Uhr Rede und Antwort und beraten die Landwirte auch zu Themen wie Fütterung, Stallbautechnik oder zum Bereich IT in der Landwirtschaft. So kann man beispielsweise das „Wasserbett für Kühe“ direkt selbst vor Ort testen. „Es sind dieses Mal viele neue Aussteller dabei, auch einige Start-up-Unternehmen“, erzählte Astrid Wiebe, Pressesprecherin vom Veranstalter European Green Exhibitions (EGE). Insgesamt sind 158 Stände auf über 8000 Quadratmetern aufgebaut. „Auch ein paar Unternehmen aus dem Ausland stellen sich vor“, so Wiebe.

Abends viel los

„Wir sind immer gespannt, was es Neues auf dem Markt gibt – auch wenn wir als Landwirte nicht mehr aktiv sind“, erzählt ein Ehepaar aus dem Landkreis Cloppenburg. „Aber wir berichten natürlich den jungen Leuten auf dem Hof, die viel zu tun haben und daher die Messe nicht besuchen können“, erzählen die ehemaligen Landwirte. Um möglichst vielen Landwirten den Messebesuch zu ermöglichen, habe man die späten Öffnungszeiten gewählt. „Viele machen natürlich zuerst ihre Arbeit auf dem Hof oder im Stall fertig. Daher füllt sich die Halle erfahrungsgemäß gegen Abend immer mehr“, erzählte Wiebe.

Am letzten Messetag, am Freitag, 9. März, liegt der Fokus auf dem Thema Ausbildung in der Agrarbranche. So geht es beispielsweise im Vortrag um 14 Uhr um „Fachkräftesicherung und zukunftsfähige Arbeitsplätze“. Auch über die neue Düngeverordnung wird an diesem Tag noch einmal diskutiert. Am Freitag öffnet die „Regio Agrar Weser-Ems“ wieder von 13 bis 22 Uhr.

Der Eintritt kostet an allen Tagen zehn Euro für Erwachsene sowie fünf Euro für Rentner, Schüler und Studenten. Kinder unter zwölf Jahren haben freien Eintritt.