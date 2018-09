Oldenburg Der Mittelstand in Niedersachsen und Bremen versucht, Unternehmens- und Marktdaten systematisch zu nutzen, kann diese jedoch längst noch nicht durch umfassende Analyse in Smart Data umwandeln. Das ist das Kernergebnis der Mittelstandsstudie „Big Data, Smart Data – Lost Data?“.

Vor rund 100 Gästen im EWE-Forum „Alte Fleiwa“ in Oldenburg stellten Stefan Otto, Bereichsvorstand Mittelstandsbank Nord der Commerzbank, sowie Carsten Ebell, verantwortlich für das Firmenkundengeschäft der Commerzbank in der Region, am Dienstagabend die Ergebnisse vor. Abgerundet wurde der von Claudia Kleinert („Das Wetter im Ersten“) moderierte Abend von einer Keynote-Rede von Paolo Anania, Unternehmer und Vorsitzender der neu geschaffenen Kommission Digitalisierung bei den Verbänden „Die Familienunternehmer“ und „Die Jungen Unternehmer“.

„Unsere Studie zeigt, dass viele Unternehmen im Mittelstand kein Erkenntnispro­blem haben, sondern insbesondere aufgrund von internen Strukturen, Prozessen und auch mit Blick auf die Führungskultur noch nicht bereit sind für die Nutzung des riesigen Potenzials von Big Data“, sagte Ebell. „Es braucht einen Weckruf, wenn der deutsche Mittelstand hier im internationalen Vergleich nicht ins Hintertreffen geraten will.“

Das Marktforschungsinstitut Kantar TNS hatte im Auftrag der Commerzbank bundesweit 2004 Führungskräfte – darunter 178 aus Niedersachsen und Bremen – zur Bedeutung und Nutzung von Big Data befragt. Auffällig aus regionaler Sicht: Für 75 Prozent der mittelständischen Unternehmen in Niedersachsen und Bremen haben digitale Daten aktuell beziehungsweise in naher Zukunft eine zen-trale Bedeutung. Das ist der höchste Umfragewert im Vergleich der 15 untersuchten Regionen.