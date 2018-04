Oldenburg /München Das Oldenburger Entwicklerstudio „Quantumfrog“ hat am Dienstagabend in München den Deutschen Computerspielpreis (DCP) 2018 erhalten. Die Fachjury zeichnete ihre Englisch-Lern-App „Vocabicar“ für die Klassen drei bis sechs in der Kategorie „Bestes Serious Game“ aus. „Quantumfrog“ erhielt neben der Auszeichnung ein Preisgeld von 40 000 Euro. Insgesamt wurden 13 Preise in 13 Kategorien sowie ein Publikumspreis verliehen.

Die Lernspiel-App wurde von dem Oldenburger Entwicklerhaus in Zusammenarbeit mit der Westermann Gruppe entwickelt. In „Vocabicar“ steuern die Kinder Spielzeugautos durch bunte Themenwelten und gehen – je nach Spielmodus – auf die Jagd nach Buchstaben, Wörtern oder Objekten. Während des Spielens prägen sich beim Sammeln und Wiederholen ganz nebenbei die wichtigsten Wörter ein.

Laudator Lars Klingbeil, Generalsekretär der SPD und ehemaliges DCP-Jurymitglied, sagte zur Auszeichnung: „Es fühlt sich als Niedersachse gut an, wenn man hierherkommt und sieht, dass das Geld mit nach Niedersachsen zurück geht.“ Mit dem gewonnenen Preisgeld wolle man das Spiel nun weiterentwickeln, so „Quantumfrog“.