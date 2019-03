Oldenburg /Münster Sebastian Jurczyk wird das Oldenburger Energie- und Telekommunikationsunternehmen EWE verlassen. Das war auf Nachfrage unserer Zeitung am Wochenende aus informierten Kreisen zu hören. Zuvor hatten die „Münstersche Zeitung“ und die „Westfälischen Nachrichten“ berichtet, dass der 38-jährige Jurczyk neuer Stadtwerke-Chef in Münster werden soll. Er soll demnach für den Geschäftsbereich Energie verantwortlich zeichnen. Der genaue Zeitpunkt des Wechsels sei aber noch nicht bekannt.

Der Aufsichtsrat des Unternehmens habe sich einstimmig für Jurczyk ausgesprochen. Die offizielle Bestellung müsse noch in der Sitzung des Rates der Stadt Münster am 3. April erfolgen. Die Stadtwerke Münster bieten ihren Kunden mit rund 1000 Mitarbeitern die Versorgung mit Strom, Erdgas, Glasfaserausbau, Fernwärme und Trinkwasser an und sind Grundversorger im Bereich der Stadt Münster.

Sebastian Jurczyk ist seit 14 Jahren für den EWE-Konzern tätig. Nach seinem Einstieg als Trainee im Vertrieb arbeitete er im Vorstandsbüro und als Leiter der Konzernentwicklung. Seit April 2014 ist er Geschäftsführer für das Ressort Privatkunden von EWE Tel und EWE Vertrieb.