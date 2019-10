Oldenburg Oldenburg wird an diesem Wochenende zur Spielwiese des Managementnachwuchses: 150 Marketing- und Vertriebsexperten bis 35 Jahre aus ganz Deutschland sind seit Freitag zum „Nationalen JuMP Camp“ (NJC) in der Huntestadt zu Gast.

„Im Mittelpunkt steht das Thema persönliche Weiterentwicklung“, sagte Henning Hinrichs vom ehrenamtlich tätigen zehnköpfigen Organisationsteam, allesamt junge Mitglieder des Marketing Clubs Weser-Ems. In Workshops, die an diesem Samstag bei verschiedenen Unternehmen in Oldenburg stattfinden, gehe es darum, an den „Softskills“ der jungen Marketing- und Vertriebsfachleute zu arbeiten.

Bei der Eröffnung am Freitagabend im „Schirmann’s“, der Restaurant-Lounge der kürzlich eröffneten neuen Jugendherberge in Oldenburg, kamen nicht nur die Camp-Teilnehmer zusammen. Auch die Moderatoren der 13 Workshops stellten sich vor.

Helmut Loerts-Sabin­, Vizepräsident des Deutschen Marketing Verbandes und Präsident des Marketing Clubs Weser-Ems, bezeichnete zur Eröffnung das NJC als „große Chance für die Teilnehmer, für die Unternehmen und für den Club“. Die Teilnehmer würden viel mitnehmen für ihre Persönlichkeitsentwicklung und das helfe sowohl den Unternehmen als auch dem Club. Einen ersten Vorgeschmack in Sachen Spontaneität lieferte anschließend das Impro-Theater „12 Meter Hase“.

Bereits im Vorfeld konnten die Camp-Teilnehmer jeweils zwei Workshops auswählen, an denen sie teilnehmen wollen. Die Bandbreite reicht dabei von Potenzialentfaltung, über Teambuilding, Empathie und der Macht der Sprache bis hin zu Spontaneität. Neben der Persönlichkeitsentwicklung soll den Teilnehmern auch noch viel Zeit zum Netzwerken bleiben, etwa beim Auftaktabend, einer Abendveranstaltung am Samstag oder bei „Tee und Klönschnack“ am Sonntag.