Neustart beim City Center Oldenburg

Oldenburg Neue Nutzung für das City-Center Oldenburg (CCO): Eine Gruppe Oldenburger Unternehmer hat die bislang für Einzelhandel genutzte Immobilie in der Innenstadt gekauft und bereitet den Aufbau eines Zentrums für Innovationsvermittlung vor. Mit einer Investition in zweistelliger Millionenhöhe sollen in zentraler Lage an der Heiligengeiststraße mehrere Hundert Arbeitsplätze entstehen. Einer der Ankermieter ist die Oldenburgische Landesbank, die ein innovatives Beratungszentrum plant.

In dem privatwirtschaftlich angelegten Projekt wollen Unternehmen aus der Region neue Formen des Austauschs und der Zusammenarbeit entwickeln. Partner sind unter anderem die Jade Hochschule, die EWE und die LzO. Die Immobiliengruppe Carbon wollte sich von dem Gebäudekomplex, der seit Jahren mit Leerständen kämpft, trennen.