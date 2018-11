Oldenburg /Nortmoor Nach dem Verdacht von Tierschutzvergehen gegen einen Schlachthof in Oldenburg haben zwei Kunden die Zusammenarbeit mit dem Betrieb eingestellt. „Über die Vorgänge bei dem Schlachthofbetreiber Standard-Fleisch GmbH & Co. sind wir entsetzt und halten diese für völlig inakzeptabel“ (Betreiber des Schlachthofs ist GK Oldenburg), hieß es am Donnerstag in einer Stellungnahme der Bünting Gruppe mit Sitz in Nortmoor, zu der auch die Supermarktkette Famila gehört.

Das Handelsunternehmen aus dem Landkreis Leer stellte „bis zur vollständigen Klärung und Sicherstellung der tierschutzrechtlichen Vorgaben die Zusammenarbeit mit dem Schlachthofbetrieb in Oldenburg mit sofortiger Wirkung ein“.

Auch das Unternehmen Frosta reagierte auf die Enthüllungen und beendete die Zusammenarbeit mit dem Schlachthofbetreiber. Allerdings sei nur ein Produkt – die „Steakhouse-Pfanne“ – betroffen, sagte eine Sprecherin auf Anfrage.

Der Verein Deutsches Tierschutzbüro hatte mit versteckter Kamera aufgenommene Videos aus dem Schlachthof gezeigt und dem Betrieb vorgeworfen, Rinder unzureichend und nicht fachgerecht betäubt und bei Bewusstsein getötet zu haben.

Das niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) will noch diese Woche ein schriftliches Anhörungsverfahren auf den Weg bringen, bei dem der Betrieb zwei Wochen Zeit für eine Stellungnahme hat. Das Laves prüft die Einhaltung der Kriterien für die EU-Zulassung.