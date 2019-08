Oldenburg Elektromobilität mithilfe von Wasserstoff oder einem Akku? Synthetische Kraftstoffe oder doch etwas ganz anderes? Welcher Antriebsart gehört die Zukunft? Wie steht es um die Automobilindustrie und Zulieferbetriebe in der Region? Sind Elektroautos wirklich so sauber, wie gern gesagt wird? Diesen und vielen weiteren Fragen haben sich am Dienstagabend fünf Experten bei einer Diskussionsrunde über Elektromobilität im NWZ-Medienhaus gestellt.

Mit dabei waren Dr. Alexander Dyck vom DLR-Institut für Vernetzte Energiesysteme, Dr. Stefan Loheide vom Zulieferbetrieb Boge Rubber & Plastics in Damme, Andreas Dick, Werkleiter VW Emden, Heiko Hambrock, Geschäftsführer der EWE-Tochter waydo sowie Dr.-Ing. Julian Schwenzel, Abteilungsleiter Elektrische Energiespeicher beim Fraunhofer Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung. Moderiert wurde die Veranstaltung von NWZ-Chefredakteur Lars Reckermann.

Auf die Frage, welche Herausforderungen sich in puncto Elektromobilität für die Region ergeben, sagte Heiko Hambrock, dass das Ziel neben der Verfügbarkeit von Fahrzeugen auch „eine flächendeckende und zielführende Ladeinfrastruktur“ sei. Diese sei „maßgeblich für die Kaufentscheidung von Kunden“, erklärte er.

Stefan Loheide sagte, dass es in der Zulieferindustrie „sowohl Gewinner als auch Verlierer geben wird“. Dieser Wandel werde sich insbesondere „im Einflussbereich Emden sehr stark auswirken, da Emden als Pilotwerk für batteriebetriebene Elektrofahrzeuge viel konsequenter und kurzfristiger auf Elektromobilität umstellen wird“.

Andreas Dick erklärte, dass „die Region die Standort-Vorteile als Erzeuger für regenerative Energie viel besser nutzen muss – sowohl bezüglich der Nutzung der Energie als auch als Vorreiter hinsichtlich einer Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge“.

Julian Schwenzel sagte, dass „die größte Herausforderung für die E-Mobilität die enge Zusammenarbeit der Energiewirtschaft und der Autoindustrie“ sei. „Nur durch eine starke Kopplung mit regenerativer Energie macht E-Mobilität Sinn und schafft mehr Möglichkeiten, Nutzer für das E-Auto zu begeistern.“

Für Alexander Dyck ist die größte Herausforderung „die Akzeptanz in der Bevölkerung zu erreichen“. Dabei spiele die Infrastruktur für die Betankung eine wichtige Rolle. Beim Wasserstoff sei das Tankverhalten ähnlich wie beim Verbrennungsmotor. Für diejenigen, die ein batteriebetriebenes Elektroauto fahren, sei eine Strombetankung zu Hause mit eigenem Solarstrom sinnvoll. „Das wird aber zur Veränderung der Infrastruktur führen, beispielsweise zum Rückbau von Tankstellen“, sagte Dyck.

