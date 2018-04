Oldenburg Ein Albtraum für Mittelständler: Das Auftragsbuch ist so gut gefüllt, dass Aufträge abgelehnt werden müssen. Das ist angesichts der boomenden Konjunktur nicht unbedingt Schwarzmalerei. In Branchen wie im Bau fehlt es an Fachkräften, an Zimmerleuten, Dachdeckern, Maurern oder Tiefbau-Experten.

Baggerfahrer werden genauso händeringend gesucht wie Fahrer von Lastwagen, Friseurauszubildende oder Bäcker. Das hat auch damit zu tun, dass in konjunkturschwächeren Zeiten Fachkräfte freigesetzt wurden oder die Zahl der Ausbildungsplätze verringert wurde.

Nun hat sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt gewandelt. Die Arbeitgeber sind vom Anbieter, der reichlich Auswahl gewohnt war, zum Nachfrager geworden. In manchen Branchen können Beschäftigte gar übertarifliche Zuschläge verlangen, sozusagen als Bleibeprämie. Bei einer Kündigung würden sie sofort einen neuen Arbeitgeber finden.

So schnell ändern sich die Zeiten.