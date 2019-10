Oldenburg Ein komischer Spruch des Gesprächspartners und man ist wie paralysiert – weiß nicht, was man sagen soll. Aber später fallen einem dann zahlreiche Konter ein, die in der Situation angebracht gewesen wären. Vielen ist dies so oder so ähnlich sicherlich schon einmal passiert.

Den rund 200 Zuhörern des Impulse-Vortrags der NWZ kann so schnell jedoch keiner mehr was vormachen: Christian Lindemann, Künstler im Cirque de Soleil und internationaler Showexperte, hat ihnen am Dienstagabend einige Tipps an die Hand gegeben, wie sie souverän kontern. „Antworten Sie zunächst immer mit einer Rückfrage, bei der Sie nach einer Definition fragen“, betonte Lindemann.

Dies führte er auch gleich an einem Beispiel vor. Er bat jemanden aus dem Publikum, eine negative Bemerkung zu machen und wurde auf sein Hemd angesprochen, das vermeintlich nicht richtig in der Hose steckt. „Wie definieren Sie ,in der Hose’?“, entgegnete Lindemann. Anschließend fragte er die Zuhörerin nach einer Lösung um am Ende zu fragen, warum die Teilnehmerin ihn darauf angesprochen hat.

Zudem gab er den Anwesenden noch zwei „Allzweckwaffen“ an die Hand – Fragen, die sie immer stellen können: 1. Warum haben Sie mehr Angst vor Eventualitäten als vor Realitäten?; 2. Das ist eine interessante Frage, die ich Ihnen nicht mit einer Antwort kaputt machen möchte.

Doch nicht immer ist eine Reaktion laut Lindemann überhaupt erforderlich: „Je mehr Reaktion ich zeige, desto mehr Angriffsfläche biete ich. Manchmal regt sich das gegenüber mehr auf, wenn ich gleichgültig reagiere.“ In den ersten zwei Sekunden müsse diese Nonverbale Reaktion erfolgen. „Nach fünf Sekunden muss ich verbal reagieren oder es lassen“, sagte Lindemann weiter.

Der nächste Vortrag der NWZ-Reihe „Impulse“ findet am 26. November im PFL in Oldenburg statt. Die Wirtschaftspsychologin und Expertin für Empathie, Mahsa Amoudadashi, wird zum Thema Empathie als Fundament haltbarer Beziehungen referieren. Dies ist der letzte Vortrag in diesem Jahr. Karten gibt es unter