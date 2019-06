Oldenburg An diesem Samstag ist es so weit: Der Preis für Innovative Ausbildung (PIA) geht in die zehnte Runde. Bei dem PIA-Konzept der Wirtschaftsredaktion geht es darum, Unternehmen aus dem Oldenburger Land zu würdigen, die in der Berufsausbildung mit kreativen Ideen mehr tun als üblich. Über alle Beiträge wird online und in der gedruckten Zeitung berichtet – so wird die Attraktivität der jeweiligen Betriebe noch bekannter. Sie feilen sozusagen an ihrem guten Image.

Die Teilnahme ist einfach: Man fasst die Ausbildungsidee – im Mittelpunkt soll ein konkretes Projekt und nicht das Ausbildungskonzept als Ganzes stehen – kurz auf einer Seite zusammen. An die ­E-Mail­ werden noch ein Foto mit Auszubildenden und das Firmenlogo angehängt. Dann bis zum 8. Oktober abschicken an pia@nwzmedien.de. Im PIA-Spezial unter der Adresse www.nwzonline.de/pia können sich Interessierte auch Beispiele aus vergangenen Jahren anschauen.

Hochkarätige Jury

Die Sieger werden im Oktober von einer bewährten, hochkarätigen Jury ermittelt. Ihr gehören an: Oldenburgische IHK, Handwerkskammer Oldenburg, Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Arbeitsagentur, Arbeitgeberverband Oldenburg und DGB Oldenburger Land sowie NWZ-Geschäftsführung.

Im Vorjahr lag am Ende ein Gemeinschaftsprojekt vorn: Azubis von Popken Fashion Group, EWE, Cewe und Stadt Oldenburg hatten gemeinsam ein Programm für den Austausch und einen „Blick über den Tellerrand“ organisiert.

Feier im Casablanca

Im November folgt wie üblich die gemeinsame Abschlussfeier aller Teilnehmer – mit Siegerehrung. In der diesjährigen zehnten PIA-Runde findet diese Veranstaltung an einem neuen Ort statt, im Kino Casablanca.

„PIA“ ist zu einer wunderbaren Plattform für Ausbildungsideen und für Kontakte zwischen Personalern und Ausbildungsleistungen geworden. Immerhin wird der „Preis für Innovative Ausbildung“ bereits seit 2010 vergeben. Fast 200 Unternehmen haben sich beteiligt, etwa 30 wurden ausgezeichnet.

Dies erfolgt mit einer künstlerisch gestalteten Skulptur von Glaskünstler Wolfgang Hinrichs („Glaserie“) aus Sandhatten. Seine Kunstwerke zieren bereits viele Vitrinen im Eingangsbereich regionaler Firmen. Zudem bekommen die Sieger ein Anzeigenguthaben.

Über alle Bewerbungen wird berichtet. Manche Betriebe haben PIA längst als strategisches Instrument zur Markenbildung als guter Ausbildungsbetrieb erkannt.

