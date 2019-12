Oldenburg Dr. Ulrich Knemeyer (56), Vorstandsvorsitzender des Regionalversicherers Öffentliche Oldenburg, wird zum 1. Juli 2020 an die Spitze des erheblich größeren Verbundpartners VGH nach Hannover wechseln. Er löse VGH-Chef Hermann Kasten (63) ab, der in den Ruhestand gehe, kündigten die VGH Versicherungen an.

Knemeyer ist bereits seit mehr als 30 Jahren im öffentlich-rechtlichen VGH-Verbund tätig. Seit Jahren hatte er Vorstandsmandate in der Oldenburger Region für die VGH bei der Alte Oldenburger Krankenversicherung in Vechta (ab 2007 ) und bei den Öffentlichen Versicherungen Oldenburg (ab 2012). 2016 löste er hier Franz Thole an der Vorstandsspitze ab.

Seit 2016 war der Staatswissenschaftler Knemeyer zugleich im Vorstand der VGH. Der Versicherungsmanager, passionierter Läufer und ehrenamtlich etwa im „Kleinen Kreis“ (Oldenburg) engagiert, ist privat in der Wedemark in der Nähe Hannovers verwurzelt. In Oldenburg hat er eine Wohnung.

Bei der Öffentlichen Oldenburg hieß es, über die Nachfolge an der Spitze werde bei einer Gremiensitzung am 12. Dezember entschieden.