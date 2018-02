OLB bald nicht mehr an der Börse

Oldenburg Die Tage der Börsennotierung der Oldenburgischen Landesbank (OLB) sind gezählt: Die Bremer Kreditbank (BKB) als neuer Großaktionär kündigte ein „Squeeze Out“ an – ein rechtlich mögliches „Hinausdrücken“ der restlichen Kleinaktionäre per Zahlung einer Abfindung. Man wolle „100 Prozent Verantwortung“, sagte der BKB-Vorstandsvorsitzende Axel Bartsch am Donnerstag in Oldenburg. Zuvor war die Übernahme von gut 90 Prozent der OLB-Aktien (bisher von der Allianz gehalten) durch die Bremer wirksam geworden. Inzwischen halten sie mehr als 95 Prozent – die entscheidende Voraussetzung für ein „Squeeze Out“. Bartsch und OLB-Chef Patrick Tessmann betonten am Donnerstag die Chancen der OLB in der neuen Gruppe.