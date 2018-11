OLB-Chef: Eine Million Kunden sind unser Ziel

Oldenburg Nach der Fusion von Oldenburgischer Landesbank AG (OLB) und Bremer Kreditbank (BKB) könnte die neue Gruppe noch weiter wachsen. „Wir haben jetzt 750 000 bis 800 000 Kunden in der Gesamtgruppe. Das ist für unser Geschäftsmodell eigentlich immer noch etwas zu wenig“, sagte der Vorstandsvorsitzende Axel Bartsch in seinem ersten Interview der NWZ. „Eine Million Kunden wäre schon etwas, was wir gern hätten.“ Bartsch kündigte an, auf relativ große, umfassend beratende Filialen neuen Typs zu setzen. „Eine Drei-Mann Filiale hat keine Zukunft mehr.“