Oldenburg Mit einem Festakt vor rund 400 Gästen aus Wirtschaft, Politik und öffentlichem Leben hat die Oldenburgische Landesbank (OLB) am Donnerstagabend ihr viertägiges Festival aus Anlass ihres 150-jährigen Bestehens eröffnet. OLB-Vorstandschef Axel Bartsch gab im Festzelt auf dem Areal des alten Oldenburger Stadthafens Süd ein klares Bekenntnis zu Oldenburg und der Region ab. „Wir fühlen uns hier wohl und gut aufgehoben, auch wenn wir jetzt über die Region hinausgehen“, sagte er.

Bartsch erinnerte an die wechselvolle Geschichte der OLB, an die Anfänge im Jahr 1869 „mit drei Direktoren und einem Boten“, an die kurze Phase, als die Bank sogar eigene Geldscheine herausgab, aber auch an die schwierigen Zeiten vor allem in den ersten 75 Jahren mit zwei Weltkriegen, Hyperinflation und Börsencrash. „Nur mit dem Mut zu Veränderung“ sei es gelungen, diese Herausforderungen zu meistern, sagte er. Und das gelte damals genauso wie heute.

Viele Herausforderungen

Bartsch, der den Vorstandsvorsitz an seinen bisherigen Stellvertreter Wolfgang Klein abgibt und zum 1. Oktober an die Spitze des Aufsichtsrats wechseln soll, verwies auf die Herausforderungen, vor der die OLB und die gesamte Branche heute stehe: Niedrigzinsen, zunehmende Regulatorik, Digitalisierung. „Die Erwartungshaltung an Dienstleistung, Service und Produkte hat sich verändert“, sagte er. „Für eine Bank heißt das: Beratung, Beratung, Beratung.“

„Wir müssen uns nicht neu erfinden, aber wir müssen uns verändern“, sagte Bartsch. Um die bundesweite Ausdehnung der „neuen OLB“ auch für alle sicht- und fühlbar zu machen, präsentierte die Bank auf dem Festakt einen neuen Auftritt und ein neues Logo, das den grünen Farbton zwar beibehält, aber in der Anmutung an zeitgemäße Apps angelehnt ist. Die „zeitgemäße Weiterentwicklung des Auftritts“ verbinde laut Bartsch das, wofür die OLB stehe: „Veränderung und Kontinuität“.

Der Oldenburger Oberbürgermeister Jürgen Krogmann hob hervor, dass sich die OLB „in ihrer wechselvollen Geschichte immer wieder zurückgekämpft“ habe. Entscheidend dafür seien vor allem das „Vertrauen der Kunden und die Arbeit und Leistung der Mitarbeiter“ gewesen. Krogmann würdigte die OLB als großen Arbeitgeber in der Region und wichtigen Steuerzahler, der immer wieder seinen Beitrag zur guten wirtschaftlichen Entwicklung der Region leiste. Exemplarisch verwies er auf das geplante neue Beratungscenter in Oldenburg. Zugleich hob er das Engagement der Bank als Förderer von Kunst, Kultur und Wissenschaft hervor.

Bernard Meyer, Geschäftsführer der Papenburger Meyer Werft und Mitglied des OLB-Beirats, erinnerte sich in seinem Grußwort an seine langjährigen privaten wie geschäftlichen Verbindungen zu der Bank. Privat habe er seit 60 Jahren ein Verhältnis zur OLB („als ich mit elf Jahren eine OLB-Sparbüchse bekommen habe“). Und geschäftlich habe die Bank etwa 1973 als regionaler Finanzierungspartner bereit gestanden, „als wir die verrückte Idee hatten, eine neue Werft zu bauen“, und auch später alle Erweiterungsschritte begleitet.

Der Emsländer wies darauf hin, dass die Region lange als Armenhaus Deutschlands gegolten habe und sich heute viele tolle Unternehmen in der Region entwickelt hätten, darunter mancher „Hidden Champion“. „Und dazu hat auch die OLB beigetragen“, sagte Meyer.

25 Jahre OLB-Stiftung

Musikalischer Höhepunkt des Festaktes am Donnerstagabend war ein Konzert des Kammerorchesters Basel. Neben dem 150-jährigen Bestehen der Bank feiert das Geldinstitut mit dem viertägigen Festival auch den 25. Jahrestag der OLB-Stiftung.

Nach der Feier für die Mitarbeiter an diesem Freitag hat am Samstag und Sonntag das zu einer Festivallandschaft mit Zelten, Bühnen und Aktionsflächen umgestaltete Areal am alten Oldenburger Stadthafen Süd für alle Interessierten geöffnet. Am Samstag stehen unter anderem Pohlmann (19 Uhr) und das Indie-Pop-Quartett „Tonbandgerät“ (20.30 Uhr) auf der Bühne. Am Sonntag treten unter anderen Tobias Krell alias „Checker Tobi“ (15 Uhr), die „Blindfische“ (16.30 Uhr) und das aus der TV-Serie „Babylon Berlin“ bekannte „Moka Efti Orchestra“ (19.15 Uhr) auf. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen zum Programm: www.olb.de/festival