OLB künftig mit weniger Filialen

Oldenburg Die Oldenburgische Landesbank (OLB) arbeitet an umfassenden Veränderungen in ihrem Privatkundengeschäft. Das führt dazu, dass die Bank die Zahl ihrer Filialen spürbar reduziert. Allein für das laufende Jahr sei bis dato die Schließung von insgesamt 28 SB-Stellen und kleineren Filialen mit persönlicher Beratung (u.a. in Rodenkirchen und Riepe) schon umgesetzt oder zumindest bereits entschieden und spruchreif, teilte die OLB jetzt auf NWZ-Anfrage mit.

Zugleich will die Bank einen „hohen zweistelligen Millionenbetrag“ in die weitere Verbesserung der Beratungsqualität, IT-Prozesse, die bessere Verknüpfung von Vertriebswegen und die weitere Digitalisierung investieren. Herzstück der Initiative soll ein neues Beratungscenter in Oldenburg sein, in dem zu sehr ausgedehnten Öffnungs- und Beratungszeiten 250 Spezialisten zur Verfügung stehen.