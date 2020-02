OLB trauert um früheren Vorstand Geller

Oldenburg Trauer um Hans-Dieter Geller: Der ehemalige Vorstandssprecher der Oldenburgischen Landesbank (OLB) ist am Mittwoch im Alter von 85 Jahren verstorben.

Der gebürtige Westfale war von 1990 bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand Ende 2000 Mitglied des Vorstands und seit 1996 Sprecher des OLB-Vorstands. Die OLB betonte am Freitag, dass Geller in der Zeit die strategische Ausrichtung der Bank maßgeblich mitgeprägt habe und sich mit großem Engagement für die Region Weser-Ems eingesetzt habe.

Auch im Ruhestand sei er der OLB und der Region verbunden geblieben. So engagierte er sich etwa im Verwaltungsrat des Oldenburger Pius-Hospitals. Die Universität Oldenburg zeichnete ihn mit der Universitätsmedaille aus.

Seinen Ruhestand verbrachte er in Schlangenbad bei Wiesbaden. Doch mindestens zweimal im Jahr zog es ihn auch später noch nach Oldenburg: zur OLB-Hauptversammlung und zur traditionellen Boßeltour der Banker.

