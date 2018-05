Oldenburg Der Vorstand des Oldenburger Energieunternehmens EWE ist wieder vollständig. Wie ein Sprecher mitteilte, nahm die ehemalige Managerin der DB Regio, Marion Rövekamp, am Mittwoch ihre Arbeit als Vorstand für Personal und Recht auf. „Als Personalchefin von EWE will ich gemeinsam mit den Kollegen sinnvolle Lösungen für die Herausforderungen finden, die in der Energie- und Telekommunikationsbranche durch Energiewende, Digitalisierung und moderne Arbeitswelten entstehen“, hatte Rövekamp vor ihrem Antritt gesagt.

Nach der Entlassung des früheren Vorstandschefs Matthias Brückmann im Februar 2017 waren bei EWE zeitweise drei von fünf Vorstandsposten unbesetzt. An der Spitze des Gremiums steht seit Januar Stefan Dohler, weitere Mitglieder neben Rövekamp sind Michael Heidkamp, Urban Keussen und Wolfgang Mücher.

Lesen Sie auch: So sieht der neue Vorstandschef die Zukunft der EWE