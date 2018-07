Oldenburg Was Ende 2004 als städtisches Wirtschaftsförderungsprojekt begann, hat sich in den vergangenen Jahren zum größten technologieübergreifenden Energienetzwerk im Nordwesten entwickelt. Nun hat der Oldenburger Energiecluster (Olec) mit der Electric-Special Photronicsysteme GmbH, einem Spezialisten für Licht- und Regelungstechnik aus Oldenburg, sein 60. Netzwerkmitglied begrüßen können.

„Wir freuen uns über die große Dynamik, die wir in der letzten Zeit hatten“, sagte der Olec-Vorsitzende Roland Hentschel am Dienstag im Gespräch mit dieser Zeitung. Allein seit Ende 2017 habe das Energienetzwerk, dem neben Unternehmen aus dem Nordwesten u.a. auch Wissenschaftsinstitutionen, Hochschulen, Verbände und Vereine angehören, sieben neue Mitglieder hinzugewinnen können. „Wir sind zu einer anerkannten branchenübergreifenden Innovationsschmiede geworden“, ist Hentschel überzeugt.

Atlas E-Mobilität

Denn Olec wachse nicht nur mit Blick auf die Mitglieder sondern auch thematisch. Längst sei Olec kein reines Energienetzwerk mehr. „Ein großes Thema ist aktuell etwa E-Mobilität“, sagte Clustermanagerin Isabelle Ehrhardt. So seien etwa zehn Olec-Partner an der Entwicklung einer E-Mobilstation für Oldenburg beteiligt. Zudem kümmere sich das Netzwerk um die Fördermittelbeantragung für ein gesamtstädtisches Elektromobilitätskonzept. Gemeinsam mit der Metropolregion Nordwest arbeitet Olec an einem digitalen Kompetenzatlas E-Mobilität. „Wir wollen E-Mobilität in der Region sichtbar machen“, sagte Hentschel.

Viel Potenzial sehen Hentschel und Ehrhardt auch im Bereich Wasserstoff. „Der Nordwesten kann zu einer Modellregion für Wasserstofftechnologie-Anwendungen werden“, ist Hentschel überzeugt. Hier werde zu dem Thema nicht nur viel geforscht. In Oldenburg entsteht auch – unterstützt durch den Arbeitskreis Wasserstoff des Olec – gerade die erste Wasserstoff-Tankstelle in der Region. Am 29. August richtet das Energienetzwerk eine Fachtagung zum Thema Batterie und Brennstoffzelle aus, um den niedersachsenweiten Austausch zu fördern.

Smarte Region

Weiteres Thema: „Wir wollen von der Energieregion auch zur smarten Region werden“, sagte Ehrhardt. 13 Olec-Mitglieder seien am Projekt ENaQ (Energetisches Nachbarschaftsquartier) auf dem ehemaligen Fliegerhorst in Oldenburg beteiligt. Hier soll ein Smart-City-Wohnquartier entstehen, in dem der Energiebedarf zum größten Teil aus lokal erzeugter Energie gedeckt wird.

Das Olec hat hierfür 630 000 Euro an Drittmitteln eingeworben – auch um ENaQ in eine regionale Smart-City-Strategie zu inte-grieren. „Dieses Projekt hat eine große Strahlkraft“, sagte Ehrhardt. Und es könne auch zu einem Referenz-Projekt für ganz Deutschland werden.

Die diesjährige Olec-Jahrestagung am 29. und 30. August in Oldenburg steht unter dem Motto „Inside Energiewende – Eine Region im Praxistest“. „Es soll deutlich werden, dass die Energiewende immer mehr in die Praxis reingeht“, erläuterte Hentschel. Zugleich soll aber auch über Herausforderungen gesprochen werden. „Vor allem regulatorische Hemmnisse bremsen immer wieder Innovationen aus“, sagte er.

Fokus auf Drittmittel

Den Energiecluster selbst sieht Hentschel gut aufgestellt. „Wir schauen positiv in die Zukunft“, sagt er. Er zeigte sich „guter Hoffnung“, dass die Fördermittel aus Land und Stadt, mit denen Olec neben Mitgliedsbeiträgen und eingeworbenen Drittmitteln das Jahresbudget von rund 250 000 Euro bestreitet, auch in der nächsten Förderperiode von 2019 bis 2022 weiter fließen werden. Ziel sei es zudem, die Drittmittel weiter zu steigern, so Hentschel.

Perspektivisch wolle Olec daran arbeiten, den Bekanntheitsgrad auch über den Nordwesten hinaus zu steigern und künftig stärker niedersachsenweit tätig zu sein. „Denn ein vergleichbares Netzwerk gibt es im Land nicht“, sagte Hentschel.

Auch bei der Zahl der Mitglieder sieht er noch Potenzial nach oben. „Wir wollen weiter wachsen, aber nicht um jeden Preise“, sagte er. Wichtiger sei es, bei der heterogenen Struktur des Energienetzwerks auch künftig alle Partner mitzunehmen und ihnen einen Mehrwert zu bieten.

Infos zur Jahrestagung unter: www.energiecluster.de/jahrestagung