Oldenburg Was vor mehr als zehn Jahren mit großen Hoffnungen begann, könnte sich nun dem Ende nähern: Das Oldenburger Energieunternehmen EWE will sein nicht unumstrittenes Türkei-Geschäft verkaufen. Schon bei der Bilanz-Pressekonferenz im Frühjahr hatte der neue EWE-Vorstandschef Stefan Dohler erklärt, dass das Engagement am Bosporus auf dem Prüfstand stehe. Im Zuge der Strategieüberprüfung, die die EWE-Führung in den vergangenen Wochen vorgenommen hat, ist nun offenbar der Entschluss gefallen, sich vom Türkei-Geschäft zu trennen.

Wenn jemand dafür einen fairen Preis zahle, werde das Unternehmen das Geschäft verkaufen, sagte Dohler am Dienstag der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Allerdings schränkte er ein: „Bekommen wir kein Angebot, das unseren Vorstellungen entspricht, behalten wir das Geschäft.“

Seit Anfang 2007 ist die EWE in der Türkei aktiv. Über die in Istanbul ansässige Tochtergesellschaft EWE Turkey Holding hält sie Mehrheitsanteile an den regionalen Gasversorgern Bursagaz und Kayserigaz. Zudem sind die Oldenburger noch im Energiehandelsgeschäft, bei Energiedienstleistungen und über das 2016 erworbene Unternehmen Millenicom auch im Telekommunikationssektor aktiv. Die EWE versorgt in der Türkei fast eine Million Gaskunden – mehr als in Deutschland.

EWE-Chef Dohler gab als Grund für den geplanten Rückzug jetzt an, dass die Internationalisierung im Energiemarkt nicht einfach sei: „Man braucht viel Geld und einen langen Atem. Und man muss sich die Frage stellen, was man im Ausland besser kann als jeder vor Ort.“ Langfristig müsse man sich fragen, ob EWE dem Wettbewerb dort standhalten könne.

Schwer zu schaffen machte der EWE auch der deutliche Verfall der türkischen Lira gegenüber Euro und Dollar. In der Nacht auf Dienstag mussten erstmals mehr als sechs Lira für einen Euro gezahlt werden. Allein seit Jahresbeginn hat die Lira damit im Vergleich zum Euro etwa ein Drittel an Wert verloren.

Problem für die EWE: Die Gaspreise für die Kunden sind in lokaler Währung und de facto staatlich festgelegt, die Beschaffung orientiert sich aber am Ölpreis und wird in Dollar abgerechnet. Auch bilanziell bekam die EWE den Lira-Verfall schon zu spüren. 2017 gingen die Umsätze im Auslandsgeschäft im Vergleich zum Vorjahr um 14,3 Prozent auf 623,8 Millionen Euro zurück, was laut EWE im Wesentlichen auf das Türkei-Geschäft und die Währungsumrechnung zurückzuführen gewesen ist.

Und schließlich gab es vor allem auch von Seiten der kommunalen EWE-Anteilseigner Druck, das Türkei-Engagement vor dem Hintergrund der politischen Situation in dem Land zu überdenken. Die autoritäre Politik von Präsident Recep Tayyip, die Verhaftungswelle nach dem gescheiterten Putsch 2016 und die Beschränkung von Freiheitsrechten stießen hierzulande auf scharfe Kritik.

Ein EWE-Sprecher teilte auf Anfrage nun mit, dass das Unternehmen bereits erste Gespräche mit potenziellen Interessenten geführt habe. Nun gehe es darum, verbindliche Angebote einzuholen und diese zu prüfen. Fragen nach möglichen Interessenten, dem Preis, der EWE vorschwebt, und dem zeitlichen Horizont, bis wann ein Verkauf unter Dach und Fach gebracht werden soll, wollte der Sprecher nicht beantworten.

Konzernchef Dohler bekräftigte unterdessen, dass der zweite Auslandsmarkt der EWE, das vom Umfang her deutlich kleinere Geschäft in Polen, nicht auf dem Prüfstand steht. „In Polen sind wir mit unserer Infrastruktur praktisch in den Markt hineingewachsen. Wir sind in Brandenburg, der Nachbarschaft, sehr aktiv“, sagte Dohler. „Das erweiterte Umland steht in einem anderen Fokus als der weltweite Markt.“