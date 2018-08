Oldenburg Kräftige Investitionen und Wachstum bei Windenergie an Land und Glasfaserausbau, eine höhere Leistungsfähigkeit beim Strom- und Gasvertrieb und kein frisches Geld mehr für Offshore-Windkraft und Erdgasspeicher: Die EWE will sich mit einer überarbeiteten Strategie für die Zukunft rüsten.

„Der Marktdruck ist groß und wir wissen heute schon, dass wir in den nächsten vier, fünf Jahren – allein schon aufgrund des Marktumfeldes – rund 100 Millionen Euro im Ergebnis verlieren werden“, sagte Stefan Dohler, Vorstandschef des Oldenburger Energie- und Telekommunikationsunternehmens, im Gespräch mit der Nordwest-Zeitung. Hier müsse und wolle das Unternehmen frühzeitig gegensteuern.

Dohler kündigte an, dass sich die EWE zu einem Dienstleistungsunternehmen wandeln solle, das den Kunden in den Mittelpunkt rückt. Als bedeutsame Zukunftsfelder nannte der EWE-Vorstandschef Glasfaserausbau, Onshore-Windenergie, Energiedienstleistungen, Mobilität, neue Speicherlösungen und datengetriebene Geschäftsmodelle. „Dies sind die Bereiche, in denen wir wachsen wollen, in die wir Ressourcen reinstecken wollen und die wir als strategisch bedeutsam für unsere Zukunft ansehen“, sagte Dohler.

Das bisherige Kerngeschäft mit Energievertrieb, Telekommunikation und Netzen werde auch künftig „ein extrem wichtiger Baustein“ bleiben. Allerdings kündigte Dohler hier auch Einsparungen an. „In diesen Kerngeschäftsfeldern wird es künftig vor allem darum gehen, an der Performance zu arbeiten, also an den Kosten, an der Geschwindigkeit und an der Qualität“, sagte er.

Nicht als strategische Zukunftsfelder sieht die EWE-Führung dagegen unter anderem Offshore-Windkraft, Erdgasspeicher und die IT-Dienstleistungstochter BTC an. In diese Geschäftsbereiche soll künftig kein frisches Geld von EWE mehr fließen, sagte Dohler. Das bedeute aber keineswegs, dass sich der Konzern zwingend von diesen Geschäftsbereichen trennen werde. „Diese können sehr wohl im Portfolio bleiben, wenn sie einen guten finanziellen Wertbetrag liefern“, erklärte der EWE-Vorstandschef.

Verkauft werden soll dagegen das Geschäft in der Türkei. „Die Gesamtentwicklung ist für uns aktuell nicht schön“, sagte Dohler mit Blick auf die dortige Währungskrise und die wirtschaftlich unsichere Situation. „Wir wollen in den nächsten Monaten Klarheit haben, ob wir zu einem fairen Preis verkaufen können.“

Die überarbeitete Strategie soll auch Grundlage für die Suche nach einem neuen Investor sein. Nachdem sich der Energiekonzern EnBW im Zuge eines Tauschgeschäfts 2016 schrittweise von seinem 26-Prozent-Anteil an EWE getrennt hat, ist der Konzern auf der Suche nach einem neuen Partner. Dohler kündigte an, dass EWE sich zum Ziel gesetzt habe, den Prozess „im Jahr 2019 zu komplettieren“, und dass der neue Partner „langfristig orientiert“ sein soll.