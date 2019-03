Oldenburg Wie verändert die Digitalisierung die Arbeitswelt? Diese Frage stand am Mittwoch im Mittelpunkt des 4. Oldenburger Fachkräfteforums im EWE Forum Alte Fleiwa in Oldenburg. Für Erwin Siemens, Ausbildungsleiter bei der Papenburger Meyer Werft, ist klar, dass die Digitalisierung nicht nur die Industrie, sondern auch die Gesellschaft verändern wird. Umso wichtiger sei deshalb: „Der Mensch steht im Mittelpunkt der Digitalisierung“, sagte er in seinem Impulsvortrag vor 100 Teilnehmern.

Nicht nur die Geschäftsmodelle verändern sich durch die Digitalisierung, sondern auch die Arbeitsformen. Das beginne schon in der Ausbildung, die künftig als „Talentmanagement“ verstanden werden müsse und ganz neue, prozessorientierte Methoden erfordere. „Der Lernende gibt den Weg vor“, sagte Siemens.

Die Rolle der Fachkräfte ändere sich künftig dahingehend, dass sie nicht stupide etwas abarbeiten würden, sondern Lösungen generieren und Prozesse verbessern würden. Zudem werde Künstliche Intelligenz (KI) künftig eine große Rolle spielen. Hier gelte es, den Menschen mögliche Ängste zu nehmen und vielmehr die Chancen aufzuzeigen. „Wir müssen beginnen, unsere Haltung zu verändern“, sagte Siemens. „Maschinen entlasten Menschen“, betonte er. Bei der Meyer Werft sei es heute schon so, dass Menschen Hand in Hand mit sogenannten „Cobots“ (kollaborativen Robotern) arbeiten würden.

In der anschließenden Podiumsdiskussion betonte auch Dr. Holger Peinemann, Geschäftsführer des Informatikinstituts Offis in Oldenburg, das Thema Digitalisierung nicht nur technisch zu denken und den Menschen zu einer „Restgröße“ zu machen, sondern den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Zugleich mahnte er, etwaige Sorgen und Ängste vor Digitalisierung proaktiv anzugehen. „Man sollte viel miteinander reden, um diese Angst gar nicht erst aufkommen zu lassen“, sagte er.

Aus Sicht von Sabrina Ertner, kaufmännische Leiterin beim Wein- und Feinkostgroßhändler und -importeur GES Sorrentino aus Delmenhorst, gibt es viele Möglichkeiten, sich zu digitalisieren. Wichtig sei dabei aber, auch mal „einen Schritt zurück“ zu gehen und genau zu schauen „Was brauche ich, um morgen effizienter und besser zu sein?“ und „Was kann meine Belegschaft auch mitgehen?“.

Dieter Meyer, Geschäftsführender Gesellschafter von Elektro Ulpts (Oldenburg), schilderte, wie mancher Handwerkskollege schon aufstöhne und vom „Unwort des Jahres“ spreche, wenn er nur das Wort Digitalisierung höre. Für ihn der falsche Weg: „Man kommt nicht drumherum, sich um das Thema Gedanken zu machen.“ Ein Weg, um auch als kleinerer Betrieb das Thema für sich zu nutzen, sei es sich auszutauschen, direkt mit anderen Betrieben oder über Kammern und Verbände den Austausch zu suchen.

Christine Nickel, Geschäftsführerin des Audi-Zentrums Oldenburg, erklärte, dass die Digitalisierung auch für ihre Branche viele Chancen biete. Entscheidend sei es, die Mitarbeiter mitzunehmen und sie „dort abholen, wo sich auch mögliche Ängste entwickeln“, sagte sie.