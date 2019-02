Oldenburg Dank eines starken Weihnachtsgeschäfts hat der Oldenburger Fotodienstleister und Online-Druck-Spezialist Cewe auch 2018 Umsatz und operatives Ergebnis steigern können. Wie die Cewe Stiftung & Co. KGaA am Donnerstag auf Basis vorläufiger Berechnungen mitteilte, stieg der Umsatz gegenüber 2017 um 9,0 Prozent auf 653,3 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (Ebit) verbesserte sich um 9,2 Prozent auf 53,7 Millionen Euro.

Das im S-Dax notierte Unternehmen betonte, dass man damit sämtliche Unternehmensziele erreicht habe. Die endgültigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2018 will Cewe am 28. März bekanntgeben.

Der langfristige Trend, dass das vierte Quartal für Cewe immer stärker an Bedeutung gewinnt, zeigte sich auch im vergangenen Jahr. Allein im Schlussquartal setzte das Oldenburger Unternehmen nach eigenen Angaben 261,1 Millionen Euro (plus 11,6 Prozent) um und erzielte ein Ebit von 55,7 Millionen Euro (plus 20,8 Prozent). Unterm Strich bedeutet das, dass Cewe 2018 den gesamten Jahresgewinn im vierten Quartal erwirtschaftet hat. „Wir haben unsere Kapazitätsplanung auf die Saisonspitze ausgerichtet“, sagte der Cewe-Vorstandsvorsitzender Dr. Christian Friege.

Dass das vierte Quartal so gut lief, hat Cewe vor allem einem Wachstum beim Fotobuch und weiteren Fotogeschenken im Weihnachtsgeschäft zu verdanken. „Damit kann Cewe der allgemeinen Einzelhandelsschwäche 2018, die durch die schwachen Sommermonate geprägt wurde, trotzen“, teilte das Unternehmen mit.

Insgesamt konnte Cewe im vergangenen Jahr 6,18 Millionen Fotobücher absetzen (2017: 6,02 Millionen). Davon entfielen allein 2,5 Millionen auf das vierte Quartal. Auch die Zahl der Fotos insgesamt lag 2018 mit 2,23 Milliarden leicht über dem Vorjahreswert (2,17 Milliarden).

Trotz der Zuwächse bei Umsatz und Gewinn konnte sich das Oldenburger Unternehmen dem allgemein negativen Trend an der Börse am Donnerstag nicht vollends entziehen. Der Cewe-Aktienkurs fiel leicht auf 74,20 Euro.