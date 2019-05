Oldenburg Dank guter Geschäfte mit Fotoprodukten im Allgemeinen und Fotobüchern im Besonderen hat der Oldenburger Fotodienstleister und Onlinedruck-Spezialist Cewe einen dynamischen Start ins Jahr 2019 hingelegt. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, stieg der Umsatz im ersten Quartal 2019 im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres um 7,5 Prozent auf 140,4 Millionen Euro. Auch der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag mit 1,9 Millionen Euro deutlich über Vorjahresniveau (0,2 Millionen Euro).

Das spürbare Umsatzplus führte Cewe neben der Akquisition der französischen Foto-App Cheerz vor allem auf gute Geschäfte im Fotofinishing zurück. Mit 1,334 Millionen Exemplaren konnten die Oldenburger so viele Fotobücher wie nie zuvor in einem ersten Quartal eines Jahres verkaufen (erstes Quartal 2018: 1,248 Millionen). Gut liefen auch die Geschäfte mit anderen Foto-Produkten wie Kalendern, Wandbildern oder Sofortfotos. Die Anzahl der produzierten Fotos wuchs gegenüber dem Vorjahresquartal um 8,7 Prozent auf 506,3 Millionen.

„Obwohl das Ostergeschäft in diesem Jahr anders als 2018 erst in das zweite Quartal fällt, haben wir unser Cewe Fotobuch im ersten Quartal so oft verkauft wie in keinem Auftaktquartal zuvor“, sagte Vorstandschef Dr. Christian Friege. „Es freut uns, dass damit gerade unser wichtigstes Produkt erheblich zum Unternehmenswachstum beiträgt.“

Für das Gesamtjahr 2019 bestätigte das Unternehmen seine Prognosen. Wegen der geplanten Übernahme des Wandbild-Spezialisten „WhiteWall“ erhöhte Cewe aber das Umsatzziel für 2019 von 655 bis 690 Millionen Euro auf 675 bis 710 Millionen Euro.