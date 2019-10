Oldenburg „So einzigartig, wie jeder Auszubildende ist, so einzigartig sind auch seine Stärken, Einschränkungen und persönlichen Herausforderungen“, weiß man bei der Oldenburger Vierol AG. „Diese erfordern von uns stets eine individuelle Betrachtung. Mit diesem Vorsatz – jeder bekommt genau die Unterstützung, die er braucht – bewirbt sich der Autoteile-Spezialist, der mit dem Siegel „Top-Ausbildung“ ausgezeichnet wurde, beim Preis für Innovative Ausbildung (PIA) der NWZ.

„Um von den Auszubildenden als vertrauensvoller Ansprechpartner wahrgenommen zu werden, ist es sehr wichtig, einen engen Kontakt zu allen Auszubildenden zu halten“, schreibt Lena Faube in der Bewerbung. Dies lebe man seit Jahren und gewährleiste „stets eine intensive Betreuung durch die Ausbilder, Ausbildungsverantwortlichen, Azubi-Sprecher und Azubi-Paten“. Zusätzlich steht den Auszubildenden eine Vertrauensperson aus der Personalabteilung als Ansprechpartner zur Verfügung – in der Oldenburger Zentrale, aber zu festen Zeiten auch im Logistikzentrum in Rastede. Dies werde rege genutzt.

Unterstützung gibt es in vielen Lebenslagen. Beispiele:

Private Herausforderungen: „Wenn ein sonst motivierter Auszubildender plötzlich vermehrt Fehler macht oder unpünktlich ist, sind häufig private Schwierigkeiten der Auslöser“, weiß man bei Vierol. „Wir sind in diesen Situationen für die Azubis da.“ Man habe schon bei gesundheitlichen und finanziellen Schwierigkeiten unterstützt, aktiv bei der Wohnungssuche geholfen oder auch eine Kinderbetreuung zur Verfügung gestellt.

Berufsschulthemen und Abschlussprüfung: In monatlichen Lernrunden wird gemeinsam jeweils ein wichtiges Prüfungsthema erarbeitet, auch mit Aufgaben aus früheren Zwischen- und Abschlussprüfungen. Zudem werden auf Wunsch Schulungen zu Berufsschulinhalten angeboten – bis hin zu Details beim Dreisatz oder Zinsberechnung. Zur Abschlussprüfung werden Seminare angeboten sowie ein Online-Vorbereitungstool finanziert. Und: „Vor der praktischen Prüfung führen wir mit den Auszubildenden eine Prüfungssimulation im Unternehmen durch.“ Notfalls folge noch Einzelunterricht mit dem betreffenden Azubi.

Förderung von Sprache und Integration:

Vierol unterstützt junge Geflüchtete und bietet Ausbildungsplätze oder die Möglichkeit eines Einstiegqualifizierungspraktikums an. Erfahrene Ausbildungsverantwortliche würden die intensive Einarbeitungsphase übernehmen und so einen erfolgreichen Start in die Ausbildung ermöglichen. Man arbeite zur weiteren Unterstützung auch eng mit Institutionen wie „pro:connect“, Volkshochschule oder den Grone-Schulen zusammen.