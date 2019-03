Oldenburg Am 8./9. März findet in den Räumen der Kanzlei Wandscher & Partner in Oldenburg der „3. Oldenburger Arbeitsrechtstag“ statt. Zu den Themen gehört Aktuelles zum Kündigungsschutzverfahren, neue Entwicklungen im Urlaubsrecht, arbeitsrechtliche Aspekte sozialer Netzwerke, Diskriminierung und Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Zielgruppe sind Juristen, Personaler, Betriebsräte, Verbände.