Oldenburger Bahnbrücke über Hunte oft gestört

Oldenburg Die Rollklappbrücke der Bahn über- die Hunte in Oldenburg ist in den vergangenen Wochen mehrfach gestört gewesen. Der Sprecher der Deutschen Bahn, Egbert Meyer-Lovis, macht dafür die Hydraulik der Brücke verantwortlich, die zwischenzeitlich repariert worden sei. Im Namen der Bahn entschuldigte er sich für die Wartezeiten, die die Bahnreisenden Richtung Leer/Wilhelmshaven beziehungsweise Bremen/Osnabrück in Kauf nehmen mussten.

Meyer-Lovis erklärte weiter, dass in den 90er-Jahren von Stadt, Deutscher Bahn und Wasser- und Schifffahrtsamt ein Beschluss für den Neubau einer festen Brücke gefasst worden sei. Seitdem sei aber nichts geschehen und das Industriedenkmal ist weiter in Betrieb.

Die Ausfälle sind auch der Häufigkeit der Öffnungen geschuldet – 14 bis 20 Mal am Tag, schreibt Meyer-Lovis weiter. Eine Garantie gegen Ausfälle gebe es nicht.

Bei über 7000 Öffnungen im Jahr sei die Quote vergleichsweise gering, meinte Meyer-Lovis abschließend.