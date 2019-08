Oldenburg Die Oldenburgische Landesbank (OLB) bekommt einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Wie die Bank am Montag mitteilte, soll der bisherige Vorstandschef Axel Bartsch (64) mit Wirkung zum 1. Oktober an die Spitze des Aufsichtsrats rücken. Amtsinhaber Dr. Ernst Thomas Emde (68), Rechtsanwalt aus Frankfurt und früherer Aufsichtsratsvorsitzender der Bremer Kreditbank (BKB), plane, sein Mandat mit Ablauf des 30. September niederzulegen. Nachfolger von Bartsch als OLB-Vorstandsvorsitzender wird dessen bisheriger Stellvertreter Dr. Wolfgang Klein (55).

„Ein Jahr nach dem Startschuss für eine neue Ära in der Geschichte der OLB ist jetzt ein guter Zeitpunkt gekommen, um in der geplanten Neubesetzung von Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitz die wichtigen Themen anzugehen, die auf der Agenda stehen, um die Zukunftsfähigkeit der OLB weiter zu stärken“, sagte Bartsch. Unter der Ägide des langjährigen BKB-Vorstandsvorsitzenden Bartsch war es Ende August 2018 zur Verschmelzung von OLB und BKB gekommen. Auch die Umsetzung der Fusion von OLB und BKB und die Verschmelzung mit dem auf vermögende Privatkunden spezialisierten Bankhaus Neelmeyer (Bremen) fällt in die Amtszeit von Bartsch.

Bundesweit 850 000 Kunden

Zurzeit entwickelt sich die OLB von einer Regionalbank zu einer deutschlandweit agierenden Bankengruppe. In diesem Zusammenhang ist auch die Ende Mai 2019 vollzogene Übernahme der Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank, einer filiallosen Direktbank, zu sehen. Insgesamt betreut die OLB nach eigenen Angaben heute bundesweit rund 850 000 Kunden und kommt auf eine Bilanzsumme von mehr als 20 Milliarden Euro.

„Mit der Konzentration auf unsere vier Geschäftsfelder Privat- und Geschäftskunden, Private Banking und Wealth Management, Firmen- und Unternehmenskunden sowie Spezialfinanzierungen haben wir die Basis für wachstumsstarkes und erfolgreiches Kundengeschäft gelegt. Diesen Weg gehen wir konsequent weiter“, wird der künftige Vorstandsvorsitzende Klein in einer OLB-Mitteilung zitiert. Der 55-Jährige wurde im August 2018 stellvertretender Vorstandsvorsitzender der OLB. Zuvor war Klein unter anderem Vorstandsvorsitzender bei der Postbank sowie Vorstand bei der österreichischen Bank Bawag.

Dem OLB-Vorstand gehören zudem Karin Katerbau, Hilger Koenig und Jens Rammenzweig an. Ob jemand – und wenn ja wer – nach dem Ausscheiden von Bartsch neu in den Vorstand aufrücken wird, ist offen. In der Vergangenheit war dies häufig der Generalbevollmächtigte der OLB. Diese Position hat zurzeit Dr. Rainer Polster inne.

Gute Geschäfte im ersten Halbjahr

Neben den Personalien gab die Bank am Montag auch einige Halbjahreszahlen bekannt. Demnach belief sich der Gewinn nach Steuern per 30. Juni 2019 auf 54,3 Millionen Euro. Ende 2018 hatte er bei 20,6 Millionen Euro gelegen. Das Betriebsergebnis lag zum 30. Juni den Angaben zufolge bei 68,6 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr 2018 hatte die OLB ein Betriebsergebnis von 81,2 Millionen Euro ausgewiesen. Die Bank sprach von einer „guten Geschäftsentwicklung“. Als Gründe für die Ergebnisentwicklung nannte die OLB unter anderem positive Effekte aus dem Kreditwachstum sowie erste gehobene Synergien aus der Fusion von OLB, BKB und Bankhaus Neelmeyer.

Das Kreditvolumen stieg der Bank zufolge per 30. Juni gegenüber dem Jahresende 2018 um mehr als 400 Millionen Euro auf rund 14,4 Milliarden Euro. Zu dem Wachstum im Kreditgeschäft hätten alle Geschäftsfelder beigetragen. Leicht rückläufig war dagegen das Einlagenvolumen, das zum 30. Juni bei 11,0 Milliarden Euro lag (31.12.2018: 11,3 Milliarden). Wesentlicher Grund für den Rückgang war das niedrige Zinsniveau.