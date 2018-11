Oldenburg In der Landesregierung wird offenbar beherzter gegen überbordende bürokratischen Auflagen vorgegangen – auch zur Entlastung von kleinen und mittleren Unternehmen. Dafür werde ein Bereich mit drei Planstellen aufgebaut, berichtete Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) am Mittwoch vor der Vollversammlung der Handwerkskammer (HWK) Oldenburg. Bisher wurde das riesige Gebiet nur von 0,2 Planstellen beackert.

Es hätten sich viele überflüssige Belastungen angesammelt, darunter manche Kuriositäten. Althusmann, nannte Verpflichtungen für Einzelhändler, die Leitern in ihrem Laden jährlich auf Standsicherheit überprüfen lassen zu müssen. Oder Zertifikate für Berufskraftfahrer, die in engen Abständen wiederholt werden müssten. Oder Fußböden in Restaurant-Küchen, für die die eine Regelung geriffelte Flächen vorschreibe (Griffigkeit), eine andere aber glatte (Hygiene).

Weniger Bürokratie für Betriebe – das werden die Handwerker in der Versammlung gern gehört haben. Das Thema belastet gerade die kleineren Betriebe zeitlich und finanziell erheblich – und wurde denn auch von HWK-Präsident Manfred Kurmann erneut als eine zentrale Herausforderung angesprochen.

Als weitere nannte das Kammer-Oberhaupt den Fachkräftemangel, eine drohende Maut-Ausweitung auf typische Handwerks-Transporter, Innenstadt-Absperrungen wegen der Abgas-Problematik, noch nicht ausreichende Berufsorientierung speziell für Gymnasiasten, das drohende Auslaufen der Meisterprämie und die Ausstattung von Berufsschulen. „Die jetzige Situation ist grottenschlecht“, meinte Kurmann mit Blick auf die Lehrer-Unterversorgung. Es fehlten 1000 Berufsschullehrer.

Dies alles spielt sich ab vor einer historisch guten Lage des Handwerks. Der Geschäftsklima-Index des Oldenburger Kammerbezirks habe nochmals zugelegt – auf 142 Punkte. 100 seien normal, der Zehn-Jahres-Durchschnitt liege bei 118. Die Betriebe seien „bis unters Dach voll mit Aufträgen“. Der einzige etwas zurückhängende Bereich – das Gesundheitshandwerk – habe jetzt auch „in starker Manier zugelegt“.

Allerdings: Der Fachkräftemangel wird zum immer größeren Problem. Er „hemmt das Wachstum im Handwerk“, konstatierte Kurmann.

Wirtschaftsminister Bernd Althusmann regte vor den Handwerkern zu diesem Thema an, sich etwa mehr um die vielen unter 25-Jährigen zu kümmern, die ohne Schulabschluss seien. Wichtig seien auch familienfreundliche Verhältnisse in den Betrieben.

Althusmann rief dazu auf, „verlorene Zeit“ bei zentralen Themen wie Mobilfunk-Ausbau, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz aufzuholen. Sie seien für die Wettbewerbsfähigkeit entscheidend. Die Lücken bei Mobilfunk- bzw. guter Internetabdeckung seien für eine Indus­trienation wie Deutschland beschämend. Ziel müsse sein, dass etwa Handwerksbetriebe oder Freiberufler auf dem Land die gleichen Arbeitsmöglichkeiten hätten wie in Ballungszentren. Althusmann zeigte sich zuversichtlich, dass Mitte 2019 eine Anschlussregelung für die Meisterprämie, die Ende 2019 ausläuft, gefunden wird.

Die Zahl der Mitgliedsbetriebe bei der HWK Oldenburg wächst, wie Hauptgeschäftsführer Heiko Henke berichtete. Sie stieg seit Jahresbeginn um 29 auf 12 715. Besonders hervor hob er, dass die Partnerschaft mit der französischen Kammer in La Rochelle nun bereits 40 Jahre besteht. 400 Azubis aus dem Kammerbezirk seien seit 1978 dort gewesen – und ebenso viele französische Jugendliche hier.