Olec erhält Förderung vom Land

Oldenburg Das Oldenburger Energiecluster Olec wird weiter vom Land Niedersachsen und der Stadt Oldenburg gefördert. Wie das Energienetzwerk am Donnerstag mitteilte, konnten für 2019 Landesmittel des Niedersächsischen Umwelt- und Energieministeriums in Höhe von 48 000 Euro eingeworben werden. In den Vorjahren hatte Olec Fördermittel vom Niedersächsischen Wirtschaftsministerium in der gleichen Größenordnung erhalten. Der Schwerpunkt der Förderung soll nach Angaben von Olec auf den Aktivitäten des Netzwerks zum Dialog für die Energiewende liegen.

Bereits im Sommer hatte die Stadt Oldenburg eine weitere Finanzierung für die nächsten drei Jahre von jeweils 48 000 Euro zugesagt.

„Olec ist aus der Netzwerk-Landschaft nicht mehr wegzudenken und wir haben in Niedersachsen ein Alleinstellungsmerkmal als technologieübergreifendes Netzwerk inne“, sagt der Olec-Vorstandsvorsitzende Roland Hentschel. Die Förderung sei für alle Mitglieder „Ansporn und Verpflichtung zugleich“.